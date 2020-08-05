Такси сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта
Водителя и пассажира госпитализировали в больницу.
Фото : кадр из видео5 августа 2020, 19:43
Такси в Екатеринбурге сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта Кольцово, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал tv360ru.
У водителя — перелом ноги, а у пассажира — ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в больницу.
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