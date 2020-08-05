Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Такси сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта

Водителя и пассажира госпитализировали в больницу.

Фото : кадр из видео5 августа 2020, 19:43

Такси в Екатеринбурге сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта Кольцово, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал tv360ru.

У водителя — перелом ноги, а у пассажира — ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в больницу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты