Такси сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта

Водителя и пассажира госпитализировали в больницу.

Такси в Екатеринбурге сделало тройное сальто в воздухе и приземлилось на парковку аэропорта Кольцово, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал tv360ru.

У водителя — перелом ноги, а у пассажира — ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в больницу.

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