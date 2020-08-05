Трамп записал себе в заслуги "оживление" NASA

О том, что американскую астронавтику оживила частная компания Илона Маска, президент упоминать не стал.

Президент США Дональд Трамп похвалился тем, что "оживил" NASA и космические силы США, передает zakon.kz.

NASA было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете… И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года, - написал в Twitter Трамп.

Ранее в NASA заявили, что успешный полет частного космического корабля SpaceX Crew Dragon на МКС дает оптимизм думать, что и следующая миссия - путешествие на Луну - будет успешной.

Программа по освоению Луны под названием Артемида будет состоять из трех этапов - на завершающем в 2024 году планируется высадка астронавтов на спутник Земли.

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