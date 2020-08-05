Турция может выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин

Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

Правящая Партия справедливости и развития Турции, председателем которой является президент республики Тайип Эрдоган, рассматривает возможность выхода Анкары из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, передает zakon.kz со ссылкой на Milliyet.

5 августа Эрдоган должен был провести встречу с однопартийцами, чтобы выслушать их позицию по этому вопросу. Однако было принято решение перенести встречу на 13 августа.

В иностранных СМИ отмечается, что "незначительное большинство членов партии считают правильным" выход Турции из конвенции.

Конвенция, принятая в Стамбуле 47 странами СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент она ратифицирована 18 государствами. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

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