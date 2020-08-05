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Аким Алматы объяснил рост заболеваемости коронавирусом 

Это связано с количеством проводимых тестов.

Фото : kursiv.kz5 августа 2020, 20:37

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал почему растет рост заболеваемости коронавирусом в городе несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщает zakon.kz.

По словам акима, это связано с количеством проводимых тестов.

По сравнению с тем, что было в июле, начале, в середине, сегодня ситуация совсем другая, мы это видим по статистике, которую мы ежедневно наблюдаем. Когда мы говорим, что заболеваемость растет, это зависит от того сколько мы ПЦР- тестов проводим. 435 тысяч тестов уже провели. Это самый большой результат по стране. Из них 176 тысяч - по самообращению. Мы много мест открыли, где люди могут подъехать на автомобилях и сдать тест", - сказал он во время прямого эфира на телеканале "Алматы".
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