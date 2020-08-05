Акимат обратился к правительству с предложением расширить вид деятельности в свободной экономической зоне.

В Алматы будут производить медицинские изделия и лекарства. Об этом рассказал Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале "Алматы", сообщает zakon.kz.

У нас есть несколько компании в городе, которые работают с нами еще с весны. Они производили маски, СИЗ, халаты и другие изделия. Мы им помогали, кредитовали без процентов. Деньги давали, чтобы они быстро начали поставлять в город в необходимом объеме те же маски. И вот по прошествии времени большинство из них вышло с предложением поставить в городе предприятия, чтобы мы могли обеспечить сами себя, - сказал аким Алматы.

Акимат обратился к правительству с предложением расширить вид деятельности в свободной экономической зоне, чтобы уже включить в производство медицинские изделия и лекарства.

Сейчас мы имеем уже заявку пяти компании по выпуску медицинских изделий, СИЗ и медпрепаратам. Сегодня еще одна компания обратилась, которая готова выпускать кислородные концентраторы, - сказал он.

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