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Коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете

Число летальных исходов за сутки - 5 116 человек.

Фото : Pixabay6 августа 2020, 00:11

Число заражений коронавирусом возросло более чем на 206 тыс, погибли свыше 5 тыс. пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на данные ВОЗ.

По данным организации, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 18 354 342 человек в мире. Жертвами пандемии стали 696 147 человек, в том числе 5 116 — за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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