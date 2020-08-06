Жители района в Алматы добираются на работу с риском для жизни

Местные жители не раз обращались с жалобами в акимат.

Тридцать лет жители Турксибского района Алматы рискуют жизнью переходя дорогу через железнодорожные пути. По их словам здесь уже произошло несколько несчастных случаев, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV рассказывается о Райгуль Кыстаубаеве, которой каждый день приходится опаздывать на работу. Чтобы перебраться через ж/д пути, нужно пропустить поезда. Особенно тяжело зимой, говорит женщина.

Зимой мерзнем. Пока дождемся. Стоим тут каждый день - утром и вечером. Каждый день опаздываю на работу. И такая ситуация уже на протяжении тридцати лет, - говорит Кыстаубаева.

Согласно словам корреспондента телеканала, дорога через эти железнодорожные пути отнимает у местных жителей от 10 до 40 минут, потому что интервал между пассажирскими и грузовыми составами короткий. Всего пару секунд. Другая дорога находится в нескольких километрах.

Если идти вон туда, через мост, на вокзал. Это далеко. Никто не пойдет. Я сверху прыгал обычно. Опасно, ну, а что делать. Пройти - то надо, на работу ехать надо. Хочешь, не хочешь, будешь работать. Здесь должны сделать мост, - говорит местный житель Григорий Суслов.

Местные жители не раз обращались с жалобами в акимат Турксибского района. "Но за тридцать лет ни один из чиновников не отреагировал", - говорят люди. Между тем, опасный путь через ж/д дорогу унес не одну жизнь, уверяют горожане.

Года четыре назад здесь бабушку сбили. Скоростной поезд сбил. Когда здесь маленькие дети проходят, взрослые с колясками, я им, бывает, помогаю, чтобы аккуратно все было, - сообщил местный житель Владислав Алексеев.

Телеканалу не удалось найти ответственных за данную территорию. Им сообщили, что все сотрудники акимата на выездах. Комментарий удалось получить лишь у главы отдела предпринимательства.

Вообще согласно, не помню, какая точно статья, Кодекса об административных правонарушениях, переход через железнодорожные пути в местах, не предусмотренных для перехода, запрещен. До 3 МРП, - заявил руководитель отдела предпринимательства акимата Турксибского района Берик Алимов.

По словам Алимова, чиновники планируют организовать выезд и осмотреть место. Возможно, нынешний проход будет демонтирован и возведен надземный мост.

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