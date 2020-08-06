Врачи-аферисты редактировали истории болезни казахстанцев через DamuMed

В Казахстане могут ужесточить ответственность за приписки в электронные медкарты пациентов.

Казахстанцы по всей стране узнали о том, что им приписывали фиктивные походы к врачам, операции и даже ведение беременностей, которых не было. Сейчас ответственность за подобные нарушения несет только сама больница, передает zakon.kz.

Согласно сюжету телеканала КТК, казахстанка Айгуль Утепова в последний раз обращалась в поликлиннику в прошлом году. Изучив свою электронную медкарту, она сильно удивилась.

Оказывается, в апреле она уже три раза сходила к терапевту. Женщина утверждает, что никаких посещений не было. Врач лишь пару раз звонил и интересовался ее самочувствием.

Эти поликлиники берут у ФОМС деньги как за полноценную консультацию или просто за телефон – тра-ля-ля, тополя. Когда у меня по телефону спрашивают, как у меня дела, хоть умирая, я всегда говорю: «У меня все отлично». Но врач должен лично осматривать. Если они получают за телефонные звонки деньги как за полноценную консультацию врача, это чистое мошенничество, - рассказала Утепова.

Врачебные приписки вдруг обнаружили тысячи казахстанцев. В основном те, кто пользуется приложением DamuMed. Это такая электронная медкарта пациента. Утверждалось, что прием граждан в поликлиниках станет прозрачным. Но никто, видимо, и представить не мог, что все окажется ровно наоборот.

Некоторые врачи используют свое служебное положение, чтобы обогатиться на этом. В буквальном смысле. Сейчас проводится юридическая экспертиза и определяется возможность более жесткого и персонального ввода ответственности для врачей, - рассказал официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

Активисты, которые разоблачили медицинский подлог, утверждают, что приписки врачам нужны для получения доплат. О масштабах скандала говорят цифры. Только в этом году Фонд медицинского страхования выявил свыше 11 500 фиктивных приемов. Не исключено, что в прошлые годы, когда существовала только бумажная документация, их было в разы больше. Сейчас, когда поднялся шум, многие казахстанцы узнали, что, по отчетам врачей, их оперировали, удаляли органы, делали аборты или же, наоборот, приписывали беременности. Создатели приложения DamuMed уже заявили, что к махинациям отношения не имеют.

Мы не надзорный орган, мы не орган управления здравоохранения. Мы просто стараемся хорошо делать свою работу. Мы предоставили людям возможность видеть вот эту информацию. Это прозрачность. Это то, что дает цифровизация. Это инструмент, и, как любым инструментом, им надо правильно пользоваться, - рассказала разработчик приложения Наталья Киль.

После скандала казахстанец Кирилл Павлов тоже решил проверить электронную медкарту и тоже очень удивился. Зарегистрирован он в Шымкенте, там же живет, но вот приписан оказался к больнице Караганды. Более того, каким-то мифическим образом Кирилл сумел побывать на консультации у местного врача. Причем в три ночи.

Глядя на это все, я могу сделать два вывода: либо я очень психологически болен, у меня страшное раздвоение личности плюс склонности к телепортации, либо мы погрязли в коррупции настолько, что с нас уже списывают за виртуальные посещения врача. Лишь бы перекрыть суммы из Фонда медицинского страхования, - сказал Павлов.

Виновных уже ищут. Но даже если и найдут, то к ответственности привлекать будут не врачей, а медучреждение.

В Минздраве заявили, что больницам и поликлиникам придется не только вернуть все деньги, выделенные Фондом медстрахования за фиктивные услуги, но и выплатить крупный штраф. А вот исправят ли медкарты с нарисованными диагнозами, никто пока не знает. Если нет, таким пациентам в будущем грозят реальные проблемы с диагностикой. Ведь история их болезни весьма серьезно отредактирована врачами-аферистами.

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