Местами по РК ожидаются дожди, шквал и усиление ветра

На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.

По-прежнему большая часть территории Казахстана находится под влиянием отрога антициклона с чем сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz.

На западе, востоке и юго-западе РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на юго-западе сохраняются местами сильные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на западе и в центре – возможно выпадение града, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Актюбинской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами – град, ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал.

В Костанайской области днем местами – ветер 15-20 м/с, ночью на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами – град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Атырауской, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 32°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды на 6 августа.

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