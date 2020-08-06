Генсек ООН: Обладание ядерным оружием ослабляет безопасность

Антониу Гутерриш призвал все страны вернуться на путь полного уничтожения ядерного оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, призвал все страны вернуться на путь полного уничтожения ядерного оружия, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель все еще не достигнута, - сказал он в среду в видеообращении.

"75 лет - это даже слишком много, чтобы понять, что обладание ядерным оружием ослабляет, а не укрепляет безопасность", - констатировал Гутерриш. При этом генсек признал, что сеть договоров по контролю над ядерным оружием, созданная после холодной войны, сейчас находится под угрозой.

Я вновь повторяю свою призыв к государствам вернуться к общему видению и на общую тропу, ведущую к полному отказу от ядерного оружия, - добавил он.

6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения. Город был полностью стерт с лица земли.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!