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Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа

Прокуратура решает, как с ними поступить.

Фото : segodnya.ua6 августа 2020, 07:14

Трое подростков задержаны за проникновение с полуавтоматическим оружием на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в среду газете The Miami Herald официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

По его словам, инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних мальчиков при приближении полицейского пустились в бегство на автомобиле и, уходя от погони, наткнулись на вторую патрульную машину. Подростки остановились, покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго.

Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться, - уточнил представитель городской полиции.

"Они понятия не имели, где оказались", - добавил Огродник. По его словам, местная прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден случайно.


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