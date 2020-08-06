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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных российских боевиков - Гордон

Белорусский лидер сослался на законодательство своей страны.

Фото : gordonua6 августа 2020, 07:45

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о согласии выдать задержанных ранее под Минском россиян, сообщает zakon.kz.

Украинский журналист Дмитрий Гордон побеседовал с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.

Лукашенко рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский попросил передать Незалежной участников боев на Донбассе (в том числе граждан Украины).

Лукашенко пообещал дать зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые... сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине, - рассказал Гордон, похвалив президента Белоруссии за неожиданно резонансное, смелое и интересное интервью.

В Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы ЧВК "Вагнер", их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позднее он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву из-за преступлений в Донбассе.


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