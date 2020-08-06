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Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте

По словам властей страны, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Фото : РБК6 августа 2020, 07:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент никто не знает, был ли мощный взрыв в Бейруте атакой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Трансляция пресс-конференции главы государства велась на сайте Белого дома

Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы расследуем это очень тщательно <…> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет, — отметил американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был "чудовищной атакой". По его словам, случившееся в ливанской столице "не похоже на производственный взрыв". При этом президент сослался на мнение некоторых американских генералов.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.


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