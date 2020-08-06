Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте
По словам властей страны, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент никто не знает, был ли мощный взрыв в Бейруте атакой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Трансляция пресс-конференции главы государства велась на сайте Белого дома
Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы расследуем это очень тщательно <…> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет, — отметил американский лидер.
Накануне Трамп заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был "чудовищной атакой". По его словам, случившееся в ливанской столице "не похоже на производственный взрыв". При этом президент сослался на мнение некоторых американских генералов.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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