Обладатель олимпийской лицензии из Казахстана переходит в профибокс
Но он точно выступит в Токио.
Завоевавший право представлять Казахстан на Олимпийских играх в Токио-2020 боксер-супертяж Камшыбек Кункабаев переходит в профессиональный бокс, передает zakon.kz.
О подписании контракта с боксером национальной сборной, многократным чемпионом Казахстана, двукратным финалистом чемпионатов мира и Азии объявила менеджерская компания MTK KAZAKHSTAN.
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????BOOM???? ????Welcome to Team @kamshybek_kunkabayev ???????? . ????MTK KAZAKHSTAN рад сообщить о подписании контракта с капитаном Национальной сборной команды Казахстана по боксу - Камшыбеком Кункабаевым! ????Камшыбек Кункабаев - многократный чемпион Казахстана, двукратный финалист чемпионатов мира и Азии! . #boxing #boxingnews #boxingstyle #boxingteam #boxinglife #boxingday #казахстан
Тем не менее, Кункабаев не уходит из любительского бокса. Как стало известно порталу Sporttime.kz, спортсмен точно выступит на Олимпиаде.
Для нас большая честь приветствовать Камшыбека Кункабаева в нашей команде. Он спортивный герой в Казахстане, и мы очень рады, что он присоединился к MTK Global. Камшыбек будет планомерно вести подготовку к Олимпийским играм. Бои в профессиональном боксе для него станут очень полезным опытом перед покорением олимпийской вершины, - прокомментировал порталу глава MTK KAZAKHSTAN Аскар Салыкбаев.
Добавим, что Камшыбек Кункабаев на данный момент является также капитаном национальной сборной Казахстана по боксу.
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