Обладатель олимпийской лицензии из Казахстана переходит в профибокс

Но он точно выступит в Токио.

Завоевавший право представлять Казахстан на Олимпийских играх в Токио-2020 боксер-супертяж Камшыбек Кункабаев переходит в профессиональный бокс, передает zakon.kz.

О подписании контракта с боксером национальной сборной, многократным чемпионом Казахстана, двукратным финалистом чемпионатов мира и Азии объявила менеджерская компания MTK KAZAKHSTAN.

Тем не менее, Кункабаев не уходит из любительского бокса. Как стало известно порталу Sporttime.kz, спортсмен точно выступит на Олимпиаде.

Для нас большая честь приветствовать Камшыбека Кункабаева в нашей команде. Он спортивный герой в Казахстане, и мы очень рады, что он присоединился к MTK Global. Камшыбек будет планомерно вести подготовку к Олимпийским играм. Бои в профессиональном боксе для него станут очень полезным опытом перед покорением олимпийской вершины, - прокомментировал порталу глава MTK KAZAKHSTAN Аскар Салыкбаев.

Добавим, что Камшыбек Кункабаев на данный момент является также капитаном национальной сборной Казахстана по боксу.

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