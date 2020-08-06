Понять и простить? Обматеривший полицейского мужчина извинился

Мужчина объяснил свой поступок тем, что был пьян... ... в 9 часов утра.

В соцсетях появилось видео, на котором голос за кадром ведется себя крайне вызывающе, разговаривая с сотрудником полиции неуважительно и использованием нецензурной брани, передает zakon.kz.

Видео размещено в паблике zhaloby_astana. Его автор, решивший зафиксировать беседу с сотрудником, обвиняет его в том, что он спал в служебной машине, наверняка является взяточником, придрался к его глазам, заявив, что они блестят как после употребления наркотиков, обвинил в том, что в полицию он попал за баранов.

Здесь стоит отдать должное выдержке сотрудника. Довез ли он этого "пассажира" на медэкспертизу, неизвестно.

Внимание! На видео нецензурная лексика!

А спустя несколько часов на том же паблике уже появилось видео с извинениями. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был пьян... ... в 9 часов утра. И, исходя из рассказа, он был за рулем.

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