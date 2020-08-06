Мажилисмен: Малому бизнесу в регионах нужна поддержка

Поддержка бизнеса в период пандемии коронавируса наряду с социальной защитой граждан является одним из важных аспектов в работе мажилисменов в регионах.

Депутат Мажилиса Сакен Утебаев встретился с предпринимателями Мангистауской области, обсудив меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в новых условиях, сообщает zakon.kz.

По словам директора Областной палаты предпринимателей Нурбека Карасаева, режим чрезвычайного положения и введение карантинных мер оказали серьезное влияние на развитие бизнеса в регионе. Предприниматели оказались в сложной ситуации. И в это трудное время бизнесмены рассчитывают на своевременную поддержку государства.

Для изучения и анализа сложившейся ситуации Палатой предпринимателей проведен опрос среди представителей малого и среднего бизнеса. По результатам исследования большинство предпринимателей отметили, что имеют проблемы в получении отсрочки по кредитам, уплате налоговых обязательств. Бизнесмены заявили также об отсутствии средств для выплаты заработной платы, оплаты коммунальных и арендных платежей. По мнению респондентов, больше всего из-за введенных мер пострадали сферы общественного питания, торговли, транспорта, обслуживания и многие другие отрасли.

В Актау депутат С.Утебаев побывал на молочном комбинате "Акнек" ТОО "Берекет Ф", ознакомившись с производственным процессом. Предприятие по выпуску кисломолочной продукции работает в области с 1997 года и входит в число объектов предпринимательства, которым оказана помощь в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" и других программ Фонда развития предпринимательства "Даму".

Сегодня для эффективного использования производственных мощностей в период карантина предприятие в рамках госзаказа обеспечивает трехразовым питанием медработников и пациентов провизорных центров и больниц, задействованных в лечении коронавируса в регионе.

В рамках общественного контроля мажилисмен посетил также ряд городских аптек, проверив в них наличие лекарств и цены на медицинские препараты.

В завершение встреч мажилисмен отметил, что этот кризис, несмотря на все его негативные последствия, позволит извлечь всем нам важные уроки для построения конструктивного диалога между государством и бизнесом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!