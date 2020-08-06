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В три раза сократилось количество авиапассажиров в январе-июне

Авиакомпании Казахстана перевезли 2,3 млн пассажиров, что на 35,8% меньше, чем годом ранее.

Фото : pinterest.ca6 августа 2020, 10:44

Более чем в полтора раза упали за год доходы казахстанских авиакомпаний. При этом 95% дохода по-прежнему получено за счет перевозки пассажиров. К такому выводу пришли аналитики energyprom.kz, поведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

За январь – июнь 2020 года авиакомпании страны перевезли 2,3 млн пассажиров — на 35,8% меньше, чем годом ранее. При этом непосредственно в июне авиакомпании обслужили 480,6 тыс. пассажиров: по сравнению с "карантинным" маем текущего года перевозки выросли в 2,9 раза.

Пассажирооборот в первом полугодии составил 3,8 млрд пассажиро-километров — в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. В то же время в июне 2020-го пассажирооборот достигал 476,3 млн пкм — вдвое больше, чем в мае.

Груза и багажа авиакомпании перевезли за январь–июнь текущего года 9,5 тыс. тонн — на 21,9% меньше, чем годом ранее. В июне грузоперевозки достигали 1,8 тыс. тонн, по сравнению с маем прирост составлял 12,5%.

Грузооборот за полугодие составил 26,8 млн ткм, минус 38,1% за год. В июне 2020 года грузооборот составлял 5,6 млн ткм — на 3,2% больше, чем в мае 2020-го.

За полгода доходы авиапредприятий составили 99,2 млрд тг, против 170,1 млрд тг годом ранее — более чем в полтора раза меньше. Непосредственно в июне доход авиакомпаний составлял 18,2 млрд тг, по сравнению с маем показатель вырос почти вдвое.

Основной доход авиакомпаний традиционно был получен за счет пассажироперевозок — 95,1 млрд тг за шесть месяцев; еще 4,1 млрд тг пришлось на доходы от перевозки груза и багажа.


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