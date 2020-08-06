Июль в Казахстане побил многолетние рекорды жары

Также жаркие дни наблюдались в центре и на востоке страны.

На западе Казахстана июль выдался очень жарким, сообщает zakon.kz.

Июль 2020 года выдался жарким в западной половине Казахстана, где температура воздуха наблюдалась выше нормы на 1-4°С, в восточной половине республики температурный фон был около климатической нормы, - отметили в РГП "Казгидромет".

В середине месяца с выносом теплых воздушных масс из районов Средиземноморья по всему Казахстану наблюдалась жаркая погода без осадков.

В отдельные дни на западе страны наблюдалась сильная и очень сильная жара, тем самым были перекрыты многолетние максимумы. Например, в Актау и Атырау 12 июля зафиксирована температура 40,6 и 41,3 °С в Актобе: 13 июля 40,6°С, в Уральске 14 июля 40,8°С. Также рекордно жаркие дни наблюдались в центре и на востоке Казахстана. В Жезказгане 18 июля 39,1°С, в Усть-Каменогорске 17 июля 37,4°С. По осадкам в целом за июль 2020 года в юго-западной половине республики выпало меньше нормы, около нормы отмечалось в северо-восточной половине Казахстана, больше нормы в 1-3 раза в отдельных районах севера, центра и востока Казахстана, - добавили синоптики.

К примеру, в отдельные дни количество выпавших осадков за сутки составила почти месячную норму.

3 июля в Акмолинской области на метеостанции Балкашино выпало 49 мм при месячной норме 60 мм. 10 июля в Восточно-Казахстанской области на метеостанции Семиярка выпало 37 мм при норме за месяц 38 мм, заключили метеорологи.

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