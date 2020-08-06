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1530 случаев коронавирусной пневмонии выявлено за сутки в Казахстане

Скончались от пневмонии за сутки 16 человек.

Фото : elitar.kz6 августа 2020, 11:40

За сутки в Казахстане выявили 1530 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса, передает zakon.kz.

Речь идет о заболевших, у которых ПЦР тест на КВИ отрицательный.

Скончались от пневмонии за сутки 16 человек, сообщили в Минздраве РК.

Всего с 1 по 6 августа в стране выявлено 9 584 случая пневмонии с признаками коронавируса, умерли 102 человека.


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