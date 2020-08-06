Еще 34 человека скончались от коронавируса в Казахстане
В стране от коронавируса скончались 1159.
Фото : Акимат Алматы6 августа 2020, 11:42
Еще 34 человека скончались от коронавируса в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.
В стране от коронавируса скончались 1159 человек.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 726 человек, среди которых 144 ребенка. В стационарах находится – 5 718 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008. 198 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 41 – на аппаратах ИВЛ.
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