В стране от коронавируса скончались 1159.

Еще 34 человека скончались от коронавируса в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.

В стране от коронавируса скончались 1159 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 726 человек, среди которых 144 ребенка. В стационарах находится – 5 718 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008. 198 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 41 – на аппаратах ИВЛ.

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