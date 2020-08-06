Какую помощь волонтеры Красного Полумесяца оказывают в период пандемии

Идет масштабная работа.

Волонтеры Красного Полумесяца Казахстана продолжают активно помогать казахстанцам, нуждающимся в продуктах и лекарствах. С момента вспышки COVID-19 на территории республики они помогли более чем 13 600 семьям по всей стране, кроме того, большую поддержку получили медики. Подробнее в обзоре корреспондента zakon.kz.

Волонтеры Красного Полумесяца Казахстана обеспечивает развозку продуктовых корзин прямо до двери получателя, используя бесконтактный способ доставки, предварительно уведомив получателя о своем скором прибытии. Данный способ применяется для того, чтобы максимально обезопасить получателя, особенно если он входит в группу риска по COVID-19. В общей сложности с марта месяца по всей стране помощь получили более 13 600 семей.

Все получатели, для которых осуществляется развозка продуктовых корзин, ранее, до начала пандемии, обращались в Красный Полумесяц Казахстана для предоставления социальной помощи. Дополнительно списки нуждающихся людей поступают от других НПО и от местных органов социальной защиты.

Получателями гуманитарной помощи в виде продуктовых корзин являются одинокие престарелые граждане, люди с ограниченными возможностями, одинокие матери/отцы и многодетные малообеспеченные семьи – люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Наша задача – помогать и поддерживать их в это трудное время, - сообщили в Красном Полумесяце Казахстана.

В период режима ЧП волонтеры Красного Полумесяца совместно с городскими поликлиниками доставили медикаменты людям, имеющим различные хронические заболевания по более чем 550 адресам в Алматы, Караганде и Акмолинской области. Так же в Алматы и Караганде волонтеры обзванивали людей, находящихся на домашнем карантине, для контроля режима самоизоляции, всего за это время было совершено более 2600 звонков.

Помимо социальной помощи ведется активная работа в сфере здравоохранения посредством поддержки медицинского персонала, напрямую работающего с таким опасным заболеванием, как COVID-19.

Благодаря поддержке наших партнеров удалось обеспечить работников системы здравоохранения 3 471 комплектами многоразовых противочумных и одноразовых костюмов, 8 123 респираторами и 158 720 одноразовыми медицинскими масками. Также не так давно Красный Полумесяц осуществил передачу 120 000 штук тампон-зондов и 270 наборов (27 000 тестов) реагентов для проведения тестирования на COVID-19 во все 16 филиалов Национального Центра Экспертизы КККБТУ МЗ РК. Помимо этого, врачам были переданы 8 000 литров питьевой бутилированной воды и продуктовые наборы.

Будучи вспомогательной организацией по отношению к государству в гуманитарной сфере, Красный Полумесяц Казахстана стремится оказывать максимально возможное содействие всем государственным службам, задействованным в борьбе с пандемией. При этом мы не получаем финансирование из государственного бюджета. Поступившие медицинские маски, другие средства индивидуальной защиты служат подспорьем тем, кто сейчас находится на передовой по лечению COVID-19 и пневмонии и в борьбе с распространением коронавируса. Обеспечивая защиту медицинскому персоналу, органам правопорядка, ЧС, Национальной гвардии, волонтерам и доставляя продуктовые корзины социально-уязвимым группам населения, наша организация вносит посильный вклад в общее дело. В свою очередь, мы благодарны всем и каждому, кто принимает участие в оказании необходимой помощи в борьбе с этой вирусной инфекцией. Мы получаем средства для осуществления нашей деятельности и гуманитарную помощь от международных организаций, бизнес-сектора, меценатов и физических лиц. В рамках борьбы с COVID-19 с марта по август Красный Полумесяц оказал помощь в общем на сумму более полумиллиарда тенге. Отдельной благодарности заслуживают волонтеры, которые, жертвуя своим личным временем и не испугавшись опасности, работают не покладая рук. Сейчас наша сплоченность ощущается как никогда ранее, - рассказал президент Красного Полумесяца Казахстана Еркебек Аргымбаев.

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, членом которой является Красный Полумесяц Казахстана в рамках совместного проекта по информированию населения и профилактике COVID-19 обеспечивает обучение медицинского персонала системы здравоохранения Казахстана алгоритмам и протоколам безопасности при работе с людьми, у которых диагностирован коронавирус. Обучены около 350 тренеров во всех регионах, и они, в свою очередь, далее обучают своих коллег. Таким образом, проект охватит обучением более пяти тысяч врачей, медсестер и фельдшеров по всей стране.

При этом Красный Полумесяц Казахстана проводит активную информационную работу по повышению осведомленности среди граждан о правилах профилактики COVID-19 по территории всей республики, охватывая даже отдаленные районы страны. К настоящему времени в рамках проекта уже привлечено более 600 волонтеров по всей территории Республики Казахстан и охвачено 660 000 человек. К концу года более 1000 волонтеров будут обучены и вовлечены в деятельность по информированию 3 млн человек по стране.

Даже в ситуации распространения COVID-19 Красный Полумесяц Казахстана продолжает эффективно осуществлять свою обычную деятельность, включая обучение населения навыкам оказания первой помощи, привлечение безвозмездных доноров крови (к настоящему времени привлечено с 2014 года 9 455 человек), подготовку к бедствиям и реагирование на чрезвычайные ситуации стихийного и техногенного характера. .Более того, продолжается работа по оказанию финансовой помощи детям из семей, оставшихся без кормильца, с ежегодным охватом около 4 000 детей на общую сумму более 800 млн тенге, а также помощи беженцам и лицам, ищущим убежище, на сумму свыше 50 млн тенге в год.

Альберт Ахметов

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