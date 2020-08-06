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Лукашенко считает своего сына "оппозиционно настроенным"

Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента.

Фото : rbk.ru6 августа 2020, 12:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны.

По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

Он (Николай – прим.ред.) оппозиционно настроен к власти вообще, — сказал журналист.

По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.

Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.


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