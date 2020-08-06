Лукашенко считает своего сына "оппозиционно настроенным"

Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны.

По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

Он (Николай – прим.ред.) оппозиционно настроен к власти вообще, — сказал журналист.

По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.

Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.

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