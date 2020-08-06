В актюбинских степях нашли останки древнего мальчика

С вытянутым черепом времен гунно-сарматского периода.

В актюбинских степях обнаружены останки древнего мальчика, передает zakon.kz.

В местечке Каздыарал Берсиевского сельского округа Уилского района археологи обнаружили парные погребения бронзового века, а также захоронение ребенка с вытянутым черепом времен гунно-сарматского периода, сообщили в Актюбинском областном историко-краеведческом музее.

В гунно-сарматские времена, это IV-II века до нашей эры, искусственно деформировали череп у представителей элиты, чтобы подчеркнуть их особое положение. Позже этим стали увлекаться уже и другие члены общества вне зависимости от статуса. Поэтому то, что форму черепа специально меняли, сомнению не подлежит, другой вопрос - нужно определить, в каком веке гунно-сарматского периода это было.

Местность Каздыарал привлекла внимание ученых восемь лет назад. Это песчаные массивы, которые были образованы в результате отступления Каспия и которые населяли первобытные люди. Они жили там также и в бронзовом веке, и в Средневековье. Потому специалисты не исключают возможность обнаружения и других уникальных артефактов.

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