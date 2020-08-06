5,4 млрд тенге перечислено казахстанцам за продуктово-бытовые наборы в июле

Списки получателей данного вида помощи формируются местными исполнительными органами.

В июле порядка 1 млн казахстанцев получили выплаты за продуктово-бытовые наборы на общую сумму 5,4 млрд тенге. Данным видом соцподдержки планируется охватить 1,1 млн человек, сообщает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, по поручению главы государства в период действия режима ЧП и карантинных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в целях социальной поддержки граждан был расширен перечень получателей продуктово-бытовых наборов. Для минимизации контактов граждан и недопущения распространения COVID-19 наборы были заменены эквивалентными денежными выплатами.

Получателями выплат являются граждане, относящиеся к 5 социальным группам:

– дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи;

– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– лица, воспитывающие ребенка-инвалида;

– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Списки получателей данного вида помощи формируются местными исполнительными органами, - сообщили в в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В период с марта по май эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге.

Напомним, 14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства дал поручение Министерству труда и социальной защиты населения РК начать выплачивать казахстанцам денежные средства за продуктово-бытовые наборы за июль 2020 года.





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