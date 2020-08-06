Сильный ливень в Актау прокомментировали в "Казгидромет"
Были затоплены дома и улицы.
Фото : соцсети6 августа 2020, 12:55
Больше 7 месячных норм выпало по осадкам в Мангистауской области. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.
5-6 августа в области наблюдался сильный дождь с грозой. Количество выпавших осадков за сутки: на 5 августа 2020 года составило на метеостанции Форт-Шевченко – 23 мм, при норме за месяц 7 мм. В ночь на 6 августа в Актау наблюдался сильный ливневый дождь с грозой, выпало – 66 мм, при норме за месяц 6 мм, - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в Актау ливень затопил несколько домов. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий дождя.
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