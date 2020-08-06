Поправки в антикоррупционное законодательство обсудили в Алматы

Руководитель антикоррупционного ведомства Алматы провел встречу с населением.

В Алматы на базе производственной компании ТОО "Metal Prom Group" прошла отчетная встреча по итогам проведенной работы антикоррупционной службы города. В рамках встречи первый заместитель руководителя городского антикоррупционного ведомства Данияр Таумурат рассказал жителям о проведенной работе и поделился новыми подходами в противодействии коррупционным нарушениям, передает zakon.kz.

В частности, проведены мероприятия информационно-разъяснительного характера с освещением в СМИ. Функционируют проекты, направленные на профилактику коррупции: "Акселератор добра: Ізгілік елшісі", "Адал көмек", "Алматы – адалдық алаңы", "Защита бизнеса и инвесторов", "Саналы ұрпақ" и другие, сообщили в городской антикоррупционной службе.

Для выявления причин и условий коррупции используется два эффективных инструмента – антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков.

В антикоррупционную работу также привлекаются общественные деятели, функционирует специальная мониторинговая группа Департамента. Группа проводит анализ и мониторинг коррупционных рисков в различных сферах деятельности, выявляет "болевые точки".

Создан ситуационный центр, который уже показывает положительные результаты. Осуществлен мониторинг на предмет наличия и завышения цен на медпрепараты во всех крупных аптеках города и аптечных складах как частных, так и "СК-Фармации".

В ходе встречи были обсуждены новые поправки в антикоррупционное законодательство.

Предлагаемые поправки можно разделить на три блока. Первый направлен на усиление ответственности за коррупцию. Для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов предлагается ввести более строгую ответственность и санкции. Второй блок инициатив направлен на гармонизацию национального законодательства с международными антикоррупционными стандартами. Третий блок инициатив направлен на усиление общественного контроля.

В целях обеспечения эффективной системы общественного контроля Концепцией предусмотрена правовая регламентация такого института, что внесет значимый вклад в демократическое развитие и модернизацию политической системы нашей страны.

Планируемые нововведения должны обеспечить значительное снижение уровня коррупции в стране.

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