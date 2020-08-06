Взрыв в Бейруте не повлиял на курс тенге

Эти факторы не связаны между собой - заместитель председателя KASE.

Наталья Хорошевская, заместитель председателя KASE на брифинге отметила, что трагедия в Бейруте не связана с курсом тенге, сообщает zakon.kz.

Она прокомментировала укрепление тенге.

Я все-таки считаю, что определяющими факторами для движения курса тенге в июле были внешние факторы, - ответила Хорошевская.

По ее словам, невозможно дать прогноз, как долго продлится укрепление.

Последние два дня действительно есть небольшое укрепление тенге. Оно очень пока локальное и пока трудно сказать, является ли это укрепление каким-то выраженным трендом. Прогнозы мы не делаем. Не могу сказать, продлится ли этот тренд, - уточнила Хорошевская.

Кроме того, она прокомментировала влияние взрыва в Бейруте на курс тенге.

Я бы точно не связывала трагедию в Бейруте с курсом KZTUSD, по-моему, это все-таки факторы, не очень связанные между собой, - заключила зампредседателя.

В результате двух взрывов в порту столицы Ливана Бейрута погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Согласно заявлениям властей, взорвалась большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности.

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