Мужчина поклялся играть до тех пор, пока не будет смертей от COVID-19

Коронавирус не исчез из нашей жизни.

52-летний житель Южного Йоркшира поклялся играть на горне до тех пор, пока в Англии больше не будет смертей от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Пол Гуз отслужил 10 лет в пехоте. Композиция "Last Post" чаще всего исполняется на похоронах солдат. Также она звучала на похоронах политических лидеров, включая Махатма Ганди и Нельсона Манделу.

Я надеюсь, что это принесет некоторое утешение семьям, чьи близкие умерли из-за коронавируса. Я буду играть каждый вечер, это займет столько времени, сколько потребуется, - сказал Гуз.

Пол Гуз выразил надежду, что его усилия, которые также помогли собрать 7330 фунтов стерлингов (около 4 млн тенге) для отделения интенсивной терапии, напомнят людям, что коронавирус не исчез из нашей жизни.

Мне кажется, что люди немного расслабились. Я не думаю, что они воспринимают это так серьезно, как раньше. Если я смогу предупредить их об опасности коронавируса, то надеюсь, они прислушаются, - сказал ветеран.

Пол также рассказал, что изначально планировал собрать только 500 фунтов (274 тысячи тенге).

Мы выразили свою благодарность Полу. То, что он сделал для нашего отделения интенсивной терапии, абсолютно потрясающе, - сказала сотрудник благотворительной организации Barnsley Hospital Джейн Миллс.

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