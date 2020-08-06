Появилось видео взрыва на АЗС в Есике

Также о своих ощущениях при ЧП рассказали очевидцы взрыва.

Момент взрыва на АЗС в городе Есике Алматинской области и его последствия сняли на видео очевидцы. Видеокадры выложены в соцсети Instagram в паблике kris_p_issyk, сообщает zakon.kz.

На записи видно, как автомобиль влетел в газовую заправку, после чего и произошел взрыв в районе ДСУ рядом с заправкой Alem Oil. Две машины сгорели полностью.

Также в соцсети появились комментарии очевидцев взрыва.

Я была в школе, на тот момент, слышали громкие хлопки, главное, чтоб обошлось без жертв, – написала пользователь под ником detskiy_rai_baiterek.

Я прям на против заправки живу это было очень страшно, – написала пользователь под ником Фото профиля ham_za_za_za.

Сегодня, 6 августа 2020 года, в городе Есике Алматинской области произошло ДТП на АЗС, приведшее к взрыву. В результате наезда автомашины марки Land Cruiser Prado на газовую емкость (4 куб.м.) произошел разрыв емкости с последующим взрывом и возгоранием двух машин марки Hyundai Tucson и Land Cruiser Prado, а также сухой травы на площади 0,07 га (700 кв.м). Силами и средствами ДЧС Алматинской области пожар ликвидирован в 10.52 минут, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В результате происшествия с термическими ожогами был госпитализирован 72-летний водитель Land Cruiser Prado, который получил 90% ожогов тела 1 степени, состояние тяжелое. Еще один пострадавший - оператор заправочной станции, 1990 года рождения, получивший ушиб грудной клетки, после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Находящиеся рядом многоэтажные и частные жилые дома не пострадали.

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