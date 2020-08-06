Комаровский рассказал о "волшебной таблетке" от коронавируса  

Казахстанцы должны научиться жить в условиях открытых форточек и сквозняков.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал волшебную таблетку от коронавируса, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Для того, чтобы определить эффективность либо неэффективность чего-либо, надо проводить достаточно серьезные исследования согласно протоколу. Вдруг весь мир столкнулся с болезнью, где у медицинской науки опыта нет. За последние полгода вижу, как мы диаметрально меняли взгляды на лечение коронавируса, - сказал врач.

По его словам, каждый человек, думая о профилактике вирусной инфекции, должен понимать, что такое инфицирующая доза и где ее можно взять.

Когда вы совершаете вдох, вам в дыхательные пути может попасть определенное количество вируса. Чем больше количество вирусов попадет, тем выше вероятность и тяжесть болезни. Каждый человек для себя должен понимать, где возникают условия, при которых в кубическом метре воздуха может быть максимальное количество вируса. Это может возникнуть там, где есть больной человек, но при этом не будет воздухообмена. Если это люди поймут, они смогут ответить на все вопросы. Если над вами небо, лес, парк, улица, любое выдыхаемое количество вируса растворяется в огромном объеме воздуха. Поэтому заразиться можно при тесном контакте с тем, кто выдыхает. Но если помещение не вентилируется, это просто беда, - рассказал Комаровский.

Люди должны пересмотреть свои взгляды на то, чего они боятся. Везде должны быть проветривание воздуха, вентиляция. Самая волшебная таблетка называется простым словом "сквозняк". Нужно увеличить дистанцию между людьми и организовать воздухообмен. Маски масками, но это эффективно, - считает он.

По его словам казахстанцы должны научиться жить в условиях открытых форточек и сквозняков. Либо будут сидеть в своих домах.

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