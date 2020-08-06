Вам не нравится ваш офис? Вы просто не бывали в Индии!

Бывает и хуже.

Если вас раздражает, что кондиционер в вашем офисе работает слишком шумно, ваш монитор слишком мал, а офис-менеджер снова не закупила зеленого чая, посмотрите, как выглядят офисы в Индии, сообщает zakon.kz.

Как отмечает bigpikcha.ru, может быть, тогда на свое рабочее место вы начнете смотреть с большим оптимизмом.

1. Офис ассистента в секретариате правительства Бихар.

2. Офис заместителя начальника секции снабжения округа Кишангандж.

3. Офис чиновника, выдающего водительские удостоверения округа Кишангандж, штат Бихар.

4. Офис налогового инспектора района Тхакургандж.

5. Офис констебля района Тхакургандж.

6. Офис делопроизводителя, чиновника третьего ранга в верховном суде штата Бихар.

7. Офис клерка по текущим делам в секретариате правительства Бихар.

8. Офис курьера отдела персонала секретариата правительства Бихар. Его работа — упаковывать маленькие конверты в большие конверты и отправлять адресату.

9. Офис ученого констебля района Тхакургандж, округ Кишангандж.

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