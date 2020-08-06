Найдено слабое место коронавируса

Специалисты отмечают необходимость проверить эффективность лекарственного средства на людях.

Ученые обнаружили "слабое место" SARS-CoV-2, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. При использовании найденных ингибиторов данной протеазы на лабораторных мышах, выяснилось, что препарат остановил репликацию вируса.

По словам исследователей, такое воздействие на "слабое место" вируса позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2. В качестве следующего шага специалисты отмечают необходимость проверить эффективность лекарственного средства на людях.

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