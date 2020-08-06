В Японии чтят 75 лет со дня атаки на Хиросиму

Церемония транслировалась онлайн.

Япония в четверг провела церемонию 75-летия со дня первой в мире атомной бомбардировки. Пандемия коронавируса вынудила сократить количество мероприятий, посвященных памяти жертв, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Выжившие, родственники и горстка иностранных политиков посетили главное событие этого года в Хиросиме, чтобы помолиться за погибших или раненых во время бомбардировок и призвать к миру во всем мире.

Церемония транслировалась онлайн.

Участники, многие из которых были одеты в черное, вознесли безмолвную молитву ровно в 8:15 утра (5:15 по Нур-Султану), когда над городом было сброшено первое ядерное оружие, примененное в военное время.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своей речи предостерег мир от национализма, который привел ко Второй Мировой Войне, и призвал объединиться, чтобы противостоять глобальным угрозам, таким как пандемия коронавируса.

Премьер-министр Синдзо Абэ пообещал в своем обращении "сделать все возможное для реализации мира без ядерного оружия и мира на все времена".

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