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Сотрудника прокуратуры, говорившего с полицейским о взятке, уволили в Мангистау

В его действиях выявили признаки дисциплинарного проступка.

Фото : kaz.365info.kz6 августа 2020, 16:00

Завершено расследование уголовного дела по факту видео разговора сотрудников полиции и прокуратуры о взятке, попавшее в сеть в мае текущего года. Сотрудник надзорного органа был отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает региональное издание Лада, передает zakon.kz.

По результатам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава правонарушения, - пояснили в прокуратуре Мангистауской области.

При этом в действиях вышеуказанных сотрудников выявили признаки дисциплинарного проступка. В связи с этим, по итогам служебного расследования, 28 июля этого года сотрудник прокуратуры Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.

Напомним, 14 мая, в Telegram-канале политолога Ербола Едилова появилась 21-минутная аудиозапись. Сообщалось, что это разговор сотрудника полиции Актау и сотрудника прокуратуры Мангистауской области.

Осторожно, на видео есть нецензурная брань.

По предварительным данным, полицейского хотели отстранить от должности. Чтобы этого не случилось он просит помощи у прокурора. Тот соглашается помочь и свести его с человеком, которому можно передать деньги за выполнение его просьбы. Якобы этот человек - начальник управления собственной безопасности Мангистауской области. По данному факту ДП Мангистауской области начал расследование.

Позже в Генпрокуратуре высказались по поводу появившийся в Сети записи телефонного разговора полицейского и сотрудника прокуратуры из Мангистауской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, по данному факту Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры начата служебная проверка. Аудиозапись изучается, устанавливаются причастные лица, действиям которых будет дана соответствующая оценка,

В итоге из-за опубликованной в Сети записи разговора между полицейским и прокурором в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного характера.


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