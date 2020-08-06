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Депутаты ознакомились с работой ЦОН

Во всех ЦОНах действует масочный режим.

Фото : zakon.kz6 августа 2020, 17:05

Члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева и Магеррам Магеррамов посетили сегодня ЦОН № 1 Есильского района Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В ходе визита председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева продемонстрировала мажилисменам, как происходит обслуживание услугополучателей в условиях карантина. В частности, гостям рассказали об услуге онлайн бронирования очереди в ЦОН, а также о предоставлении госуслуг посредством льготных окон в центрах.

Депутат Магеррам Магеррамов высоко оценил работу ЦОНов, назвав их наиболее прогрессивно-продвинутой структурой, работающей с населением.

Мы, бывая в регионах, посещаем ЦОНы и знаем, что у сотрудников невысокая заработная плата, отсутствует социальный пакет и они не относятся ни к госслужащим, ни к гражданским служащим. При этом уровень опасности заражения коронавирусом у сотрудников ЦОНов очень высок, так как они работают непосредственно с людьми. Соответственно, должно быть понимание в необходимости усиления внимания работе ЦОНов со стороны государства, в том числе и через социальные стимулы для сотрудников этих центров, - написал он на своей странице в Фейсбук.

Стоит отметить, что в условиях усиленного карантина ЦОНы РК работают согласно установленному графику главных санитарных врачей регионов. При этом ЦОНы мегаполисов, областных центров, моногородов и некоторых густонаселенных районов работают только по предварительному бронированию и оказывают только бумажные услуги.

Во всех ЦОНах действует масочный режим. В зданиях установлены санитайзеры, посетителей просят соблюдать социальную дистанцию.


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