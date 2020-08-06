Сексолог назвала повышающие либидо продукты

Одноразовый прием не даст результатов - ключевую роль играет системность.

Продукты, которые могут простимулировать либидо не хуже, чем медицинские препараты, назвала сексолог Алия Королева, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Употребляя их в пищу, можно добиться стимуляции полового влечения, но при этом нужно понимать, что одноразовый прием не даст результатов - ключевую роль играет системность.

Систематическое внесение данных продуктов в свой рацион может повысить сексуальное желание, - цитирует эксперта Пятый канал.

К продуктам, которые стимулируют желание, относятся те, которые богаты цинком. Этого микроэлемента много содержится в моллюсках и куриных яйцах.

Цинк отвечает за выработку тестостерона. А тестостерон - это гормон сексуальности, - рассказала врач.

Таким же свойством обладают орехи, кокосовое и оливковое масло. Также в свой рацион можно добавить острый перец и другие специи.

Они способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам, - уточнила Королева.

По ее словам, на женскую сексуальность благотворное влияние оказывает женьшень.

3 августа директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что выбор идеальной каши для каждого конкретного человека зависит прежде всего от его возраста. По его словам, детей лучше всего кормить манной и рисовой кашами, так как они повышают интенсивность мозговой деятельности, а людям старше 50 лет рекомендуется есть овсянку.

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