На гонщика подадут в суд за завал на финише велогонки

Велогонщик из Нидерландов Дилан Груневеген, вероятно, еще долго будет сожалеть о том, что был готов на все ради победы на первом этапе Тура Польши. Ведь, помимо дисквалификации, его ждет судебное разбирательство, передает zakon.kz.

Перед финишем первого этапа Тура Польши ничего не предвещало беды. На финишной прямой вперед вырвались два велогонщика из Нидерландов, представляющие разные велоклубы, они и должны были разыграть победу. Но что-то пошло не так. Фабио Якобсен из Deceunicnk Quick Step на последних метрах дистанции начал обгонять соотечественника Дилана Груневегена из команды Jumbo-Visma. но тому не понравилось это. В сердцах Дилан намеренно вытолкнул Фабио к ограждениям. Все бы ничего, но на спринтерских финишах скорость велогонщиков достигает 80 км/ч, из-за чего аварии случаются более страшные, чем на крутых горных спусках и подъемах.

Итогом действий Дилана стала госпитализация Якобсена в больницу в тяжелом состоянии. пострадавшего ввели в искусственную кому. Также из-за аварии различные травмы получили более десятка гонщиков. Результат Груневегена аннулирован – скорее всего, он получит длительную дисквалификацию. Но это еще не все.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD