Более 100 участковых наказали за бездействие

Как напомнил глава управлении ювенальной полиции, в законодательстве прописаны меры о дисциплинарной ответственности, начиная от замечания до увольнения из органов внутренних дел.

Более 100 участковых привлекли к ответственности за бездействие в вопросах бытового насилия в РК, сообщил на брифинге начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия Комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.

По каждому факту совершения преступлений, особенно в семейно-бытовых отношений, по фактам обращения о бездействии в обязательном порядке проводятся служебные проверки. С начала года за нарушение служебно-воинской дисциплины, за бездействие было привлечено свыше 100 участковых инспекторов полиции, — сообщил Оспанов.

Он напомнил, что в законодательстве прописаны меры о дисциплинарной ответственности, начиная от замечания до освобождения от должности или увольнения из органов внутренних дел.

Отвечая на вопрос, полицейский привел пример случай, который произошел в Ильийском районе Алматинской области. По его словам, в настоящее время по данному факту проводится служебное расследование и после выяснения обстоятельств виновные лица также понесут ответственность.

Как сообщалось в СМИ, жительницу Илийского района Алматинской области Разиу Онаеву на глазах у ее пятерых детей ранил ножом ее сожитель. По словам близких, все это происходит из-за бездействия властей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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