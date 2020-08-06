Бандиты похитили жителя Байконура и требовали миллион тенге

Проводятся следственные действия.

Группа злоумышленников похитила мужчину в Байконуре и требовала выкуп, сообщает zakon.kz.

По информации прокуратуры комплекса "Байконур", в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело.

Установлено, что днем 4 августа группа злоумышленников незаконно проникла в квартиру потерпевшего, расположенную в одном из многоквартирных домов в 6-ом микрорайоне Байконура, где применяя предметы, используемые в качестве оружия, подвергли избиению потерпевшего, после чего совершили его похищение. Привезя потерпевшего в гараж по ул. Янгеля, они продолжили его избиение, требуя при этом миллион тенге, - отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.

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