Отец спас дочь от четырехметрового аллигатора
Рептилия весила около 270 килограмм.
Житель американского штата Техас Эндрю Гранде без колебаний бросился к дочери, когда увидел направляющегося к ней большого аллигатора, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Девочка ловила рыб и крабов у канала неподалеку от дома вместе с братом и няней.
Когда я впервые увидел его, единственное, о чем я думал, это просто забрать мою дочь, просто убрать ее с дороги. Я не уверен, что задумал аллигатор, но я не собирался выяснять, - сказал Гранде.
Мужчина схватил дочь и остальных членов семей и завел на территорию дома. Он перебросил девочку через забор.
Он был самым большим из всех аллигаторов, которых мы когда-либо видели. Они никогда не делали этого раньше. Обычно они держатся на расстоянии, просто проходят мимо, - рассказал мужчина.
Длина аллигатора почти достигала четырех метров, и весил около 270 килограмм.
Он был таким большим, что без труда сломал бы забор своим весом, - сказал Гранде.
Находясь в безопасности Эндрю заметил, что аллигатор постоянно возвращался. Мужчина позвонил службам, животное поймали. Его перевезли в заповедник "Gator County".
Теперь мужчина планирует посетить заповедник и показать детям аллигатора в безопасной среде.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!