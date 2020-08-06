Отец спас дочь от четырехметрового аллигатора

Рептилия весила около 270 килограмм.

Житель американского штата Техас Эндрю Гранде без колебаний бросился к дочери, когда увидел направляющегося к ней большого аллигатора, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Девочка ловила рыб и крабов у канала неподалеку от дома вместе с братом и няней.

Когда я впервые увидел его, единственное, о чем я думал, это просто забрать мою дочь, просто убрать ее с дороги. Я не уверен, что задумал аллигатор, но я не собирался выяснять, - сказал Гранде.

Мужчина схватил дочь и остальных членов семей и завел на территорию дома. Он перебросил девочку через забор.

Он был самым большим из всех аллигаторов, которых мы когда-либо видели. Они никогда не делали этого раньше. Обычно они держатся на расстоянии, просто проходят мимо, - рассказал мужчина.

Длина аллигатора почти достигала четырех метров, и весил около 270 килограмм.

Он был таким большим, что без труда сломал бы забор своим весом, - сказал Гранде.

Находясь в безопасности Эндрю заметил, что аллигатор постоянно возвращался. Мужчина позвонил службам, животное поймали. Его перевезли в заповедник "Gator County".

Теперь мужчина планирует посетить заповедник и показать детям аллигатора в безопасной среде.

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