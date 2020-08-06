Малый бизнес переживает времена, когда каждый день – это новый вызов.

Поэтому Visa запускает Платформу поддержки малого бизнеса - диджитал-хаб, в котором предприниматели получат профессиональную помощь по расширению своего бизнеса в e-commerce, почувствуют преимущества Visa.Concierge и найдут новых клиентов, сообщает zakon.kz.

Есть идея для нового продукта или услуги? Нашли возможность, которой никто не воспользовался? Или, возможно, перенимаете существующий бизнес? Независимо от вашей ситуации, мы поможем советом и порекомендуем партнеров вам и вашему бизнесу.

· Узнайте о возможностях финансирования для начинающих предпринимателей, как запускать бизнес онлайн, как сделать прием безналичных платежей удобнее и безопаснее.

· Если вы уже запустили свой бизнес или близки к этому, проверьте управление финансами, продажами (в Интернете и офлайн) и управление репутацией в Интернете.

· Развивайте существующий бизнес – пересмотр ваших маркетинговых усилий, а также поиск подходящей стратегии коммуникации в социальных сетях поможет вашему бизнесу развиваться в нужном направлении.

Более того, вы сможете воспользоваться услугой чат-бота Visa.Concierge, который позволяет держателям коммерческих карт Visa Business и Visa Platinum Business узнать все о преимуществах их карты в одном месте. Подключив чат-бот в одном из мессенджеров, вы получаете виртуального помощника, который позволяет связаться с консьерж-сервисом, чтобы решать повседневные вопросы быстро и без усилий, а также получать информацию о специальных предложениях для премиальных карт.

Становитесь частью большего вместе с Visa!

Посетите нашу Платформу поддержки малого бизнеса.

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