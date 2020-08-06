Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Вероятность шторма 80-100 %

РГП "Казгидромет" рассказал о штормовом предупреждении в семи областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По информации синоптиков, днем 7 августа в Акмолинской области на юго-западе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется высокая пожароопасность.

Также в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Днем ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. В Актау - утром ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с, - отметили метеорологи.

Ночью и утром в Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 м/с. Днем сильная жара до 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза, днем сильная жара 35 градусов.

Утром и днем 7 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 7 августа ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 7 августа ожидаются гроза, ветер северо-западный, с порывами 15-20 м/с. В Костанайской области ожидается местами гроза,град. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-100 %, - добавили синоптики.

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