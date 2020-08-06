Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах

Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет.

Минздрав Турции опроверг сообщение о вспышке заражения коронавирусом на курортах страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле, - сообщили в Минздраве страны.

Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Но на самом деле министр здравоохранения Турции сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране, связав это с последствиями празднования на прошлой неделе праздника Курбан-байрам. Он выразил надежду, что это не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения.

В своем Facebook-аккаунте министр здравоохранения Турции 4 августа написал пост, касающийся последствий празднований Курбан-Байрама:

"За последнее время впервые такая разница в числе новых случаев между двумя днями. Это показывает, что во время праздника [Курбан-Байрам – прим. ред] в местах отдыха мы должны соблюдать социальную дистанцию, чтобы это не привело к печальным результатам. Мы все ответственны друг перед другом. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы соблюдать меры безопасности".

То есть, никаких указаний на "вспышку на курортах" нет. Возможно, некоторых могло ввести в заблуждение использованное в оригинале слово tatil – но это здесь не "курорт", а "место отдыха" (в контексте праздника Курбан-Байрам – любое, т.е. парк, сквер, набережная и пр., то есть "там, где отдыхают, празднуют"). Налицо элементарная ошибка перевода, пишет сайт atorus.ru.

Еще ранее в Твиттере министр написал следующее: "Во время праздника в местах отдыха многие не обратили внимание на наши предупреждения. Раньше рост был только в некоторых городах, теперь мы опасаемся, что прирост заболевания расширит свою географию на всю страну, мы не допустим этого".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!