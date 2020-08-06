zakon.kz принимает агитационные материалы от кандидатов в депутаты Сената РК

Кандидаты в депутаты Сената могут разместить агитационные материалы на сайте, входящем в Топ-3 самых популярных в Казахстане.

Портал zakon.kz за более, чем 20 лет своего существования стал одним из самых посещаемых информационных интернет-порталов в Казахстане, стабильно входит в Топ-3 самых читаемых сайтов нашей страны.

На нашем сайте читатели могут найти самые свежие новости политики, культуры, спорта, всего более 30 тем, на zakon.kz за свежей, точной, актуальной информацией заходят ежедневно сотни тысяч казахстанцев.

Мы приглашаем кандидатов в депутаты Сената разместить свои агитационные материалы в рамках предвыборной кампании на сайте zakon.kz. Именно здесь их увидят все!

Стоимость размещения материалов:

1. Баннер размером 1000х90 рх в зоне А1 - 800 тенге за 1000 показов

2. Баннер 300х250рх + mob.ver 300х250рх в зоне А2 – 1400 тенге за 1000 показов,

3. Баннер 728х90px в зоне А3 - 110 000 тенге за сутки

4. Текстово-графический баннер Mob.Ver 250*250px в зоне М5 – 120 000 тенге за сутки

5. Текстово-графический баннер Mob.App 300x250px в зоне MP2 – 120 000 тенге за сутки

6. Пост в одной социальной сети (Facebook или Instagram) – 20 000 тенге, за один пост

7. Пост в Telegram канале – 500 000 тенге, за один пост.

8. Информационного сообщения в разделе "Главные новости" (в размере, не превышающем 1800 символов, включая пробелы и 5 фото) - 500 000 тенге,

9. Информационного сообщения в разделе "Последние новости" (в размере, не превышающем 1800 символов, включая пробелы и 5 фото) – 190 000 тенге,

С нами можно связаться:

Игорь Кашлев +7 701 714 92 11 IKashlev@zakon.kz

Ксения Ашурова +7 747 438 1945 ashurova@zakon.kz

Никита Токарев +7 701 052 42 51 nikita@prg.kz

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