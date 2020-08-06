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Арбузы выросли на смотровой площадке набережной Актау

Одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.

Фото : diz-cafe.com6 августа 2020, 18:10

На набережной Актау выросли арбузы, сообщает zakon.kz.

По словам очевидца, как отмечает инАктау, одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.

На кадрах видео мужчина рассказывает и показывает, как вдоль лавочек на Скальной тропе, несмотря на уложенную брусчатку, вьются кусты и уже появились первые арбузы.

Некоторые жители предполагают, что сочная ягода выросла у моря случайно: возможно, арбузные семечки рассыпали отдыхающие или их принесло ветром.

Ранее сообщалось, что в Актау ливень затопил улицы и несколько домов.


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