Арбузы выросли на смотровой площадке набережной Актау
Одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.
Фото : diz-cafe.com6 августа 2020, 18:10
На набережной Актау выросли арбузы, сообщает zakon.kz.
По словам очевидца, как отмечает инАктау, одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.
На кадрах видео мужчина рассказывает и показывает, как вдоль лавочек на Скальной тропе, несмотря на уложенную брусчатку, вьются кусты и уже появились первые арбузы.
Некоторые жители предполагают, что сочная ягода выросла у моря случайно: возможно, арбузные семечки рассыпали отдыхающие или их принесло ветром.
Ранее сообщалось, что в Актау ливень затопил улицы и несколько домов.
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