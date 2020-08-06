Арбузы выросли на смотровой площадке набережной Актау

Одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.

На набережной Актау выросли арбузы, сообщает zakon.kz.

По словам очевидца, как отмечает инАктау, одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди.

На кадрах видео мужчина рассказывает и показывает, как вдоль лавочек на Скальной тропе, несмотря на уложенную брусчатку, вьются кусты и уже появились первые арбузы.

Некоторые жители предполагают, что сочная ягода выросла у моря случайно: возможно, арбузные семечки рассыпали отдыхающие или их принесло ветром.

Ранее сообщалось, что в Актау ливень затопил улицы и несколько домов.

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