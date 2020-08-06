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В сельской церкви Петропавловска отпраздновали свадьбу

Была проведена фотовидеофиксация праздничного застолья.

Фото : polisia.kz6 августа 2020, 18:15

5 августа полицейские выявили факт проведения свадебного торжества в селе Архангельское Кызылжарского района, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, аким сельского округа позвонила участковому инспектору полиции о том, что на территории местной церкви обнаружила скопление людей и машин. Она предупредила организаторов мероприятия о недопустимости празднования согласно постановлению главного санитарного врача СКО.

Но ее предупреждение было проигнорировано.

При прибытии мониторинговой группы и сотрудников полиции торжество продолжалось, на территории церкви находились гости и автотранспортные средства. Выяснилось, что это жители Петропавловска после официального бракосочетания решили провести обряд венчания и дальнейшего празднования в церкви в селе Архангельское. Была проведена фотовидеофиксация праздничного застолья.

Участковым инспектором полиции Ерланом Башеновым были собраны административные материалы в отношении священнослужителя местного храма и родителей-организаторов мероприятия по статье 425 КРКоАП “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”.


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