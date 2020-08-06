По алматинской речке спустились "рафтеры"

Сейчас их разыскивают совместные патрули ДП и ДЧС.

В алматинских соцсетях распространяется видео, как два парня на надувной лодке спускаются по речке Есентай в городе Алматы. Видео заинтересовались правоохранительные органы, сообщает zakon.kz.

В телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz в пресс-службе ДЧС сообщили, что видео снято в Медеуском районе недалеко от пересечения улиц Жамакаева и Аль-Фараби.

Как не без юмора отмечают комментаторы под видео, "зато соблюден масочный режим".

Сейчас героев видео ищут сотрудники ДП и ДЧС города, кроме того, в том районе усилены совместные патрули ведомств.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, это связанно не с излишней строгостью администрации города, а с тем, что подобное "развлечение" несет большую опасность для самих "рафтеров". По этой причине, купание и катание в протекающих через Алматы реках (к примеру, Есентай, Малая и Большая Алматинка, запрещено.

Едва ли не основная причина гибели на воде – переоценка собственных возможностей. И такие "сплавы" по реке могут закончится печально.

Само правонарушение попадает под статью 364 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В 2019 году на водоемах города Алматы погибло 8 человек (3 несчастных случая, 1 суицид, 1 криминального характера, 1 случай при купании на неотведенном месте, 1 случай оставление ребенка без присмотра взрослых вблизи водоема, 1 случай купания в нетрезвом состоянии). Вместе с тем, спасателями было спасено 65 человек терпящих бедствие на воде, из которых 36 дети.

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