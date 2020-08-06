Адвокату Ефремова предложили "воды с ядом"

Рассмотрение дела по существу началось еще 5 августа.

Адвокат потерпевшей стороны в деле актера Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил своему оппоненту Эльману Пашаеву "воды с ядом", передает zakon.kz.

Об этом сообщает корреспондент "Известий" из зала суда.

Перед заседанием Пашаев попросил стакан воды, а Добровинский в ответ предложил ему попить из своей бутылки.

Возьмите у меня. Она с ядом правда, — сказал Добровинский. Пашаев, в свою очередь, отметил, что в этом "нет ничего страшного" и отпил.

Рассмотрение дела по существу началось еще 5 августа. В ходе первого заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Выслушав его, Ефремов не признал вину, сославшись на то, что не помнит событий того вечера. Сотрудники ДПС, допрошенные в суде, подтвердили, что в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Ефремова продолжилось уже 6 августа. На текущий момент выступил свидетель, который рассказал подробности данной аварии.

Авария произошла на Смоленской площади в центре столицы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался от полученных травм утром следующего дня в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала наличие алкоголя и следов наркотиков в организме актера в момент ДТП. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека").

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