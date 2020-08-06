В Алматы не повысят тарифы на электроэнергию

Ведется подготовка города к отопительному сезону.

В Алматы до конца года повышения тарифов на электроэнергию не ожидается, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы рассказал Руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

До конца года никаких повышений на электроэнергию не ожидается и не будет, — заверил Масабаев.

Кроме того, он отметил, что в целях исключения аварийных ситуаций ведется подготовка города к отопительному сезону.





В течение трех лет были заменены большие участки тепломагистрали по Толе би, которые не ремонтировались с 1986 года. Эта работа начата с мая. Испытали все подающие, трубопроводы и теплотрассы. Выявлено более 200 повреждений. Из них 80% устранены. Остальное планируем завершить до сентября, — добавил Масабаев.

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