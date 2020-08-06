В Таиланде мать прыгнула в 30-метровый колодец за упавшим сыном

Упав в колодец, мальчик потерял сознание.

Жительница муниципалитета Вичит, город Пхукет, Таиланд, спрыгнула в 30-метровый колодец и спасла упавшего туда сына, передает zakon.kz.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Phuket News, женщина по имени Мс Да (Ms Da) занималась дома стиркой. В какой-то момент она поняла, что ее трехлетний сын Сео (Seo) подозрительно затих. Она пошла искать его. В доме мальчика не оказалось, и Мс Да вышла на улицу. Она увидела оба ботинка сына около колодца и начала звать соседей на помощь. Соседи вызвали спасателей. Не дожидаясь их приезда, таиландка прыгнула в колодец, глубина которого, согласно надписи на близлежащей стене, составляет 30 метров, а ширина — один метр.

Упав в колодец, мальчик потерял сознание. Вылезти из колодца ей помог сосед, который спустил вниз веревку. Прибывшие на место спасатели установили, что женщина и ребенок не получили травм, хотя находились в состоянии шока.

Сосед похвалил Мс Да за отвагу и дал ей тысячу бат (около 13 тыс. тенге), чтобы помочь ей заботиться о сыне.

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